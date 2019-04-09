В стельку пьяный врач шокировал жителей Дзержинска
Местная жительница привезла в больницу свою мать. Однако ее лечащий врач в буквальном смысле не стоял на ногах. Подняться с земли пьяному доктору удалось только с посторонней помощью.
Медик изо всех сил делал вид, что с ним все в порядке. Женщина спросила, сможет ли он в таком виде принять ее мать. "Конечно, пойдемте", — приводит ответ пьяного врача Пятый канал.
Сын доктора рассказал, что они пьют уже не первый день. О любви врача к спиртному говорят и в Сети. После жалобы женщины его отправили на медицинское освидетельствование. Анализы подтвердили опьянение.
На следующий день были готовы документы об увольнении сотрудника. "Был вызван наряд полиции, и он был сразу отстранен", — прокомментировал возмутительный инцидент главный врач больницы Сергей Шамин.
Выяснилось, что пьяный врач работал в другом отделении и встречать пациентов в приемном покое не был уполномочен. Состояние женщины, которая вовремя не смогла получить помощь в этой больнице, тяжелое. У пациентки отек легких, она находится в реанимации. Ее родственники намерены жаловаться в прокуратуру.
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