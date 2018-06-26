Гуру четыре часа пыталась довести клиента до загадочного оргазма

Журналист издания VICE Грант Стоддард решил на себе испробовать метод достижения так называемого всетельного оргазма под руководством тантрического гуру. Репортер посетил специалиста в Нью-Йорке, заинтересовавшись информацией о ее 25-летнем опыте.

Рассказывая о своем неудачном опыте достижения наслаждения, Стоддард сообщил, что обстановка в кабинете "врача оргазма" по имени Мичико оказалась неприятной. Интерьер был старым, в доме царил беспорядок.

Посреди комнаты стоял массажный стол, который был окутан дымом благовоний. По просьбе Мичико журналист разделся до нижнего белья. Для расслабления "доктор" включила электронную музыку, сама подпевала, а с улицы доносились голоса двух пьяных мужчин, передает телеканал "360".

Затем гуру заявила, что хочет раскрыть "энергетический контур" клиента, связанный с его анальным отверстием, половыми органами, диафрагмой, пупом, шеей и языком. Потом были упражнения с партнершей, с которой мужчина должен был "перестреливаться энергией".

В конце сеанса Мичико сделала репортеру массаж чакр. Однако после четырех часов журналист так и не дошел до оргазма. Гуру предположила, что так может быть из-за того, что у Стоддарта и без того много секса. Репортер считает, что дело в том, что он не оплачивал это мероприятие, цена которого стартует от 340 долларов.

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