Гуру четыре часа пыталась довести клиента до загадочного оргазма
Рассказывая о своем неудачном опыте достижения наслаждения, Стоддард сообщил, что обстановка в кабинете "врача оргазма" по имени Мичико оказалась неприятной. Интерьер был старым, в доме царил беспорядок.
Посреди комнаты стоял массажный стол, который был окутан дымом благовоний. По просьбе Мичико журналист разделся до нижнего белья. Для расслабления "доктор" включила электронную музыку, сама подпевала, а с улицы доносились голоса двух пьяных мужчин, передает телеканал "360".
Затем гуру заявила, что хочет раскрыть "энергетический контур" клиента, связанный с его анальным отверстием, половыми органами, диафрагмой, пупом, шеей и языком. Потом были упражнения с партнершей, с которой мужчина должен был "перестреливаться энергией".
В конце сеанса Мичико сделала репортеру массаж чакр. Однако после четырех часов журналист так и не дошел до оргазма. Гуру предположила, что так может быть из-за того, что у Стоддарта и без того много секса. Репортер считает, что дело в том, что он не оплачивал это мероприятие, цена которого стартует от 340 долларов.
Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал, как и почему сексуальная жизнь влияет на внешность. В частности, женская красота напрямую зависит от регулярности половой жизни. Для того, чтобы секс имел положительный эффект, он должен заканчиваться оргазмом. По словам специалиста, в таком случае половой акт является оздоровительным мероприятием.
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