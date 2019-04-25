В Первоуральске на голову ребенка обрушилась крыша

25 апреля в городе Первоуральске Свердловской области на 16-летнего подростка упала часть кровли заброшенного здания. Пострадавшего срочно доставили в больницу.
На месте происшествия работают экстренные службы и представители администрации города, отмечает агентство НСН. О состоянии мальчика пока не сообщается.
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