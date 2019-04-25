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Под Калугой мужчина убил подругу за отказ покормить питомца

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В Калужской области мужчина напал с кулаками на сожительницу после того, как она отказалась покормить их кошку. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами, где она и скончалась.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, передает Life.ru.

Автор: Полина Крылова25 апреля 2019, 21:13

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