Под Калугой мужчина убил подругу за отказ покормить питомца

В Калужской области мужчина напал с кулаками на сожительницу после того, как она отказалась покормить их кошку. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами, где она и скончалась.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, передает Life.ru.
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