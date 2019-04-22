Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)

Юбилей Пугачевой Форум Выборы президента Украины Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Обнародован убойный компромат на Зеленского
Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
Лукашенко сделал важное заявление после атаки на Путина
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
партнеры
Понедельник 22 апреля
Лента новостей
09:53
Бывшая жена рассказала о расставании с рыжим "Иванушкой"
09:32
В Москве из-за серьезной аварии затруднено движение
09:16
Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду
08:53
Знаменитого режиссера срочно увезли в больницу с инсультом
07:31
Страшный кадр из взорванной церкви на Шри-Ланке
06:04
Дакота призналась в пластической операции
04:02
"Как старую мочалку": Бузовой предсказали страшный конец
02:04
Чехова на отдыхе оголила зад (фото)
00:03
Заговоривший по-русски Илон Маск проболтался про инопланетян
22:05
Украинцы готовятся к захвату России
21:01
Победивший Зеленский сделал важное заявление о России
21:00
Повалий неожиданно высказалась об итогах президентских выборов на Украине
20:00
Конец света 21 апреля: получены пугающие доказательства
19:34
Побеждает Порошенко: неожиданный поворот на президентских выборах
17:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 апреля 2019 года
17:48
"Очаровательная бабочка": танец дочери Пугачевой вызвал умиление
16:56
Принц Чарльз проболтался о рождении ребенка Меган Маркл
16:41
Восемь уголовных дел: неудачника Порошенко отправляют за решетку
15:53
"Надо же так ненавидеть ребенка!": Собчак распекли за издевательство над сыном
15:30
Гороскоп на неделю
15:09
"Аполлон!": Шаляпин восхитил "голым" фото из бани
14:31
"Очень слаб": Последние новости о состоянии Дмитрия Быкова
14:23
"Словно школьница!": Подольская привела в восторг снимком без макияжа
14:13
Это разгром: первые итоги выборов президента Украины
13:48
"Животик торчит!": Захарову поздравили с беременностью
13:27
Володин выразил соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке
13:16
"Показуха!": Рудковскую вывели на чистую воду
12:57
Трамп нанес подлый удар рвущемуся к власти Зеленскому
12:52
Подробности жутких взрывов на Шри-Ланке
12:25
"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев
12:11
Украина готовится к развалу после второго тура выборов
11:53
"Завидный жених": Слепаков расстался с женой
11:48
Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
11:38
"Какой ад!": новость о жуткой смерти добила Собчак
10:53
На юбилее Пугачевой заметили Медведева
10:23
Солнцев разнес ТНТ за наглый обман Бузовой
10:19
Дочь Алсу затравили из-за песни Началовой
09:53
160 погибших: террористы устроили серию взрывов на Пасху
07:00
Сделано заявление о бегстве Порошенко за границу
06:00
Обнаружен очаг возгорания в Нотр-Даме
04:01
Официанты трясли деньги с гостей вечера памяти Евгения Осина
02:02
Украинцев лишили надежд на перемены после выборов
00:03
Раскрыт зверский план конца света
22:04
Как спасают впавшего в кому Быкова
20:05
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
19:01
"Предатель": Путин готовит взбучку обнаглевшему Лукашенко
18:00
Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев
17:52
В центре Кабула террористы устроили атаку
17:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 апреля 2019 года
17:18
Собянин принял участие в общегородском субботнике
16:53
"Буду рада, если мои слова дойдут": оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой
16:17
"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном
16:01
Зеленский получил удар поддых после триумфа на дебатах
15:41
Обнародовано видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске
15:03
"У мамы последний концерт": сын Пугачевой и Галкина сделал заявление
14:23
"Я всегда прав": Панин нелепо оправдался за скандальные выходки
13:10
Собчак согласилась на дуэль с оскорбленной Волочковой
13:07
Двуличный Порошенко попался на циничном обмане после дебатов
12:19
Перед смертью рэпер Децл хотел бросить жену
11:46
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
11:03
"Что же я наделала?": оставившая сына Тодоренко горько расплакалась
10:42
Сцепившихся Порошенко и Зеленского поставили на колени перед Путиным
10:26
Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым
09:07
Сябитова жестко ответила на лживые слухи о бунте на Первом канале
07:06
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
06:30
Не признавший Крым Лукашенко вонзил нож в спину Путину
05:05
"Даже не подойдет": заговорившую о сексе с Тарасовым Бузову отправили лесом
03:04
Простившей Башарова бывшей жене обещают новые побои
01:40
Жириновский оказался сватом Кравец
01:03
Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри
23:02
Молодой любовник пропал без вести после внезапной смерти Цывиной
22:01
Зеленский поставил на колени орущего Порошенко
21:56
Астероид-убийца отложил конец света на 5 лет
21:27
Отчаявшаяся Кафельникова приманивает кавалера голой грудью (фото)
20:29
Испуганный Порошенко назвал Зеленского "котом в мешке"
19:42
"Русская Кончита Вурст": Самбурскую затравили за желание петь
19:33
В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына
19:17
Елена Захарова расскажет о предчувствии
18:54
Русская Кардашьян забыла отфотошопить целлюлит
18:33
"Я немножко гордый": вышвырнутый из "Табакерки" сын Табакова сделал заявление
18:30
Чем заняться на Пасху в Москве
18:16
Медведева решила вернуться к Авербуху
18:00
Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец
17:27
Быкова настигло проклятие Началовой
17:05
Заговоривший о безопасности Лазарев оставит сына
17:00
Минздрав предупредил: Порошенко лишили главного преимущества на дебатах с Зеленским
16:57
В Театральном центре "На Страстном" пройдет премьера рок-оперы "Карамазовы"
16:21
Совет на выходные
16:20
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
16:17
Петросян и его молодая пассия получили благословение
15:53
Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой
15:12
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
15:06
Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной
14:59
В акции "Библионочь" стартует второй сезон проекта "Встречи с писателями"
14:38
Мотогонки открывают сезон: в мае пройдет чемпионат RSBK на "Нижегородском кольце"
14:37
Певица Валерия о пропавшем Пригожине: Сам виноват
14:37
Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой
14:34
Родившая посреди комнаты звезда "Кухни" ошарашила Тодоренко
14:28
Озвучен шокирующий диагноз Дмитрия Быкова
14:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 апреля 2019 года
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Гороскоп на неделю
Сябитова жестко ответила на лживые слухи о бунте на Первом канале
Регионы

Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)

Фото: commons.wikimedia.org/Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)
Попытка гражданина Италии перепрыгнуть на автомобиле мост в Петербурге – в тот момент, когда его уже разводили – окончилась провалом. Водитель-иностранец и девушка-пассажирка оказались в больнице.
прочитано 275 раз

Камера запечатлела, как машина каршеринга несется к поднимающейся створке Сампсониевского моста. Прыжок не удался – автомобиль просто исчезает из поля зрения. Оказалось, что машина чудом не рухнула в воду, а застряла на мосту, сообщает телеканал "360".

Переправу пришлось заново сводить, горе-трюкачей извлекли из автомобиля. Как выяснилось, горячий итальянец по имени Лоренцо спасал девушку от гнева не менее горячего и ревнивого ухажера. Оба были госпитализированы. После того, как пострадавшим оказали помощь, ими занялась полиция, передает Пятый канал.

Автор: Андрей Евлампиев22 апреля 2019, 09:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто из артистов пережил страшную аварию

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Восемь уголовных дел: неудачника Порошенко отправляют за решетку
Это разгром: первые итоги выборов президента Украины
Трамп нанес подлый удар рвущемуся к власти Зеленскому
Сделано заявление о бегстве Порошенко за границу

Шоу-бизнес

Бывшая жена рассказала о расставании с рыжим "Иванушкой"
"Показала мне страшные синяки": Поплавская сделала заявление о Цывиной
Королева высказалась о победе Зеленского на украинских выборах
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Проишествия

"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

"Показуха!": Рудковскую вывели на чистую воду

Телеведущая поспешила оправдаться
Шоу-бизнес

Солнцев разнес ТНТ за наглый обман Бузовой

Проекты, на которых звезды ищут свою любовь, попахивают, уверен он
Шоу-бизнес

Принц Чарльз проболтался о рождении ребенка Меган Маркл

Герцогиня произвела на свет наследника
Общество

"Очень слаб": Последние новости о состоянии Дмитрия Быкова

Стало известно об улучшении самочувствия писателя

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия

Фоторепортажи

Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике

Спорт

"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой

Регионы

Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru