Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Камера запечатлела, как машина каршеринга несется к поднимающейся створке Сампсониевского моста. Прыжок не удался – автомобиль просто исчезает из поля зрения. Оказалось, что машина чудом не рухнула в воду, а застряла на мосту, сообщает телеканал "360".
Переправу пришлось заново сводить, горе-трюкачей извлекли из автомобиля. Как выяснилось, горячий итальянец по имени Лоренцо спасал девушку от гнева не менее горячего и ревнивого ухажера. Оба были госпитализированы. После того, как пострадавшим оказали помощь, ими занялась полиция, передает Пятый канал.
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