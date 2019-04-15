Житель Петербурга погиб при взрыве гранаты

В ночь на 15 апреля в квартире одного из домов на бульваре Трудящихся в Колпино юге Санкт-Петербурга взорвалась граната, передает Flashnord. Снаряд к себе домой принес местный житель и его 19-летний сын. по предварительным данным, они нашли гранату времен Великой Отечественной войны на садовом участке. Взрыв произошел в результате неосторожного обращения. Мужчина скончался на месте, его сын получил серьезную травму ноги и был доставлен в больницу. На место выехали сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.