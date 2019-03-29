Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Трубу с горячей водой прорвало на Софийской улице во Фрунзенском районе Северной столицы. Фонтан кипятка выше четырехэтажного здания обрушился на колледж. В социальных сетях появилось видео.
Аварийная бригада приступила к ликвидации прорыва на трубопроводе. Были ли эвакуированы учащиеся колледжа – не сообщается. Информации о пострадавших пока не поступало, передает Пятый канал.
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