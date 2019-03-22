В Омске рискнувшему жизнью ради спасения человека врачу сделали выговор

В Омске 31-летний анестезиолог-реаниматолог рискнул жизнью ради спасения человека. Медик бросился на тонкий лед, чтобы помочь упавшему в Иртыш мужчине.

При этом утверждается, что врач нарушил инструкцию. Медики не имеют права входить в опасную зону, рискуя жизнью. Стоит отметить, что самостоятельно достать обессилевшего омича не удалось. Медику пришлось дожидаться спасателей. Пострадавший скончался в карете скорой помощи от переохлаждения, передает gorod55.ru