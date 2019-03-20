В частном доме на Урале нашли три окровавленных трупа

В дежурную часть города Полевской в Свердловской области поступило сообщение о том, что в одном из частных домов находится объявленный в федеральный розыск мужчина. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело в шкафу, передает портал tagilcity.ru. На горле мужчины была зафиксирована резаная рана.

Позже правоохранители вернулись в дом для проведения более тщательного осмотра места преступления и обнаружили в погребе еще три тела с ножевыми ранениями. Личности жертв устанавливаются. Задержан подозреваемый. Им оказался 22-летний местный житель. По версии следствия, между молодым человеком и одним из убитых возник конфликт на фоне алкогольного опьянения. Он зарезал своего оппонента, а затем и свидетелей – с целью скрыть следы преступления. При этом, рассказал представитель правоохранительных органов города, прятать тела ему помогала сожительница.