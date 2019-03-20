Потерявший паспорт житель Тюмени провалился под лед в Екатеринбурге

Днем 19 марта прохожий стал свидетелем того, как гулявший по замерзшему Городскому пруду Екатеринбурга мужчина провалился по колено под лед, передает портал nashgorod.ru. Очевидец бросился на помощь. Когда он добежал до места ЧП, пострадавший был уже по шею в воде. Неравнодушный екатеринбуржец спас мужчину.
Выяснилось, что молодой человек приехал из Тюмени. Со своими друзьями он гулял по пруду, а потом потерял паспорт. Тюменец надеялся найти свой документ и отправился бродить по льду повторно. Его доставили в больницу.
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