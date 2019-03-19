В Ижевске насмерть замерз человек

В Ижевске обнаружили труп неизвестного мужчины. По предварительным данным, cмерть наступила от переохлаждения.

Возле тела была найдена спиртосодержащая жидкость. Умершим оказался 55-летний житель не имеющий определенного места жительства. По факту случившегося организована проверка, передает udm-info.ru