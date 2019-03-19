В Челнах из загоревшейся школы эвакуировали более 600 человек

В Набережных Челнах в одной из местных школ произошел пожар. В результате эвакуировали ЧП эвакуировали более 600 человек.

Оказалось, что загорелся подоконник на первом этаже здания. Пламя удалось ликвидировать в течение нескольких минут, передает inkazan.ru.