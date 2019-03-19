В Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода

В Екатеринбурге мужчину на смерть придавил светофор. Трагедия произошла из-за ДТП с участием КамАЗа.

Водитель грузового авто врезался в светофор, который упал на проезжую часть. В этот момент на обочине стоял пешеход, на которого и рухнула стойка. Мужчина скончался на месте, передает tagilcity.ru.