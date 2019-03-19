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Смерть Юлии Началовой Форум Нурсултан Назарбаев ушел в отставку Гороскоп Новости "Дома-2"

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Под Тюменью мужчина расстрелял знакомых из-за долга

прочитано 260 раз

Житель Тюменской области расстрелял знакомого и сожительницу из-за долга. Кроме того, он несколько раз ударил жертв ножом.

Выжившая женщина позвонила родственникам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, передает nashgorod.ru.

19 марта 2019, 19:55

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