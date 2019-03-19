Под Тюменью мужчина расстрелял знакомых из-за долга

Житель Тюменской области расстрелял знакомого и сожительницу из-за долга. Кроме того, он несколько раз ударил жертв ножом.
Выжившая женщина позвонила родственникам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, передает nashgorod.ru.
На плечи убитой горем девочки легла тяжелая ноша
Примадонна обрела новый статус
Названа возможная причина кончины бизнесмена
Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Он младше на 5 лет
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Все беды от того что я толстая
Началовой ампутируют ногу
Я плохая мать?
Что происходит с Юлей Началовой?
Люди меня используют
Не дает уже полгода
Изменяют все и всем
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Как вернуться в семью?
Обнаружили венерическое заболевание
Мужчина - скорпион
Вредна ли острая пища?
Сначала машина или квартира?
Всегда ли нужно говорить правду?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Пауза в отношениях это конец?
Девушка ослепла после инъекций
Борбата с алкохола е възможна
Екатерина или Виктория
Моника Белуччи
Меган Маркл
Куриная диета
Жизнь после развода.
На подругу замахивается парень
Имя Анастасия