Под Тюменью мужчина расстрелял знакомых из-за долга

Житель Тюменской области расстрелял знакомого и сожительницу из-за долга. Кроме того, он несколько раз ударил жертв ножом.

Выжившая женщина позвонила родственникам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, передает nashgorod.ru.

