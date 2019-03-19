Падение глыбы льда на младенца обернулось серьезными последствиями

Трагедия, при которой в Нижнем Новгороде глыба льда упала на младенца в коляске, обернулась серьезными последствиями. На происшествие обратил внимание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает newsnn.ru.
Никитин призвал строго наказать виновных в случившемся. Чиновник подчеркнул, что необходимо максимально жестко реагировать на ЧП, связанные со сходом льда. Напомним, что случай, о котором идет речь, произошел 15 марта. Наледь упала на коляску, где находилась месячная девочка. Младенца увезли в реанимацию.
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