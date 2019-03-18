В Люберцах эвакуировали две школы

В Люберцах 18 марта эвакуировали школы №9 и №7. В дежурную часть поступило сообщение о минировании зданий, передает корреспондент издания "Подмосковье сегодня".
Школы оцеплены спецслужбами, оперативники с кинологами проверяют здания. Детей направили в соседние учебные заведения. На прошлой неделе из-за телефонных террористов были эвакуированы школа №9 и гимназия №20.
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