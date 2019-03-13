В Тюмени пьяный водитель попался с пакетом марихуаны

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области задержали пьяного водителя с пакетом наркотиков. Инцидент произошел около села Боровлянка, сообщает портал nashgorod.ru.
В ходе патрулирования инспекторы обнаружили в кювете у трассы автомобиль. Они спустились для оказания помощи пострадавшим и обнаружили нетрезвого мужчину. В салоне автомобиля были найдены 250 грамм марихуаны. Теперь водителю грозит до 10 лет лишения свободы.
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