Неудачливый грабитель с молотком попал на видео

Камеры наблюдения сняли на видео попытку злоумышленника ограбить пивной магазин в Челябинске при помощи молотка, передает Life.ru. Попытка напасть на продавца закончилась неудачей – тот прыснул грабителю в лицо из газового баллончика, после чего скрылся в подсобке. Подошедший позже покупатель помог ему отбиться от злодея с молотком. Злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Накануне он ограбил другой магазин, забрав из кассы пять тысяч рублей. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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