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Регионы

Житель Омска обокрал родную тетю

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Вечером 6 февраля в правохранительные органы поступило сообщение о том, что из частного дома на улице Герцена в Омске был украден мобильный телефон, передает портал gorod55.ru. Во время объезда прилегающей территории на 15-й Северной улице был задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний местный житель, родной племянник обворованной женщины. По версии обвинения, он гостил у родственницы, когда незаметно забрал у нее со стола телефон, после чего удалился. Технику он сдал в ближайших ломбард. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

8 февраля 2019, 19:52

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