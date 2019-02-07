В Удмуртии инструктора по фитнесу отправили в тюрьму за убийство

Суд признал инструктора по фитнесу из города Глазов в Удмуртии виновным в убийстве, передает портал udm-info.ru. Сообщается, что мужчина, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым. Он ударил его по лицу, повалил на землю и начал наносить удары кирпичом, разводным ключом и горлышком от стеклянной бутылки. Несчастный скончался от полученных травм на месте. Также известно, что в начале июня 2018 года обвиняемый избил ногами еще одного своего знакомого. Тот получил повреждения средней степени тяжести. Мужчину приговорили к семи годам в колонии строгого режима.