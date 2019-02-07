Женщина с ребенком упала с 9 этажа и выжила
Пострадавших доставили в больницу около 16:30 7 февраля. Как рассказали очевидцы, они выпали из окна девятого этажа и по счастливой случайности упали в глубокий сугроб в палисаднике.
Что конкретно произошло в квартире, правоохранительные органы пока выясняют. В ближайшее время следователи намерены допросить соседей, знакомых и родственников. Сама пострадавшая заявила врачам, что ее квартиру "захватили черти".
"Женщина полураздета, врачам, которые везли ее на скорой, она заявила, что ее квартиру захватили черти и она пыталась от них избавиться. У женщины несколько переломов, но она жива. По счастливой случайности, у трехлетнего ребенка вообще никаких внешних повреждений", - цитирует сайт "Комсомольская правда" источник в правоохранительных органах.
Сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия. Создана следственно-оперативная группа, сообщает издание.
Возможно, что пострадавшая находилась под воздействием каких-то препаратов или наблюдалась у психиатра. Побеседовать с ней следователи пока не могут. Ребенку врачи делают малышу МРТ головы, конечности и внутренних органов – чтобы быть уверенными в отсутствии травм.
В тот же день в Балакове Саратовской области из окна 6 этажа выпала пьяная мать с годовалым ребенком. По данным прокуратуры, 42-летняя жительница Балакова и ее сын госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.
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