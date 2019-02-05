В Татарстане осудили пытавших инвалида

Буинский районный суд признал виновными 28-летнего Радика Шакирова и 39-летнего Рамиля Хасанзанова в вымогательстве с применением насилия, передает портал inkazan.ru. Сам криминальный эпизод произошел еще 28 апреля 2018 года возле одного из ночных клубов Буинска.

Мужчинам не понравилась походка одного из прохожих. Тот попытался объяснить, что они инвалид и недавно перенес операцию на позвоночник. Это не остановило мужчин и они избили несчастного, затолкали в машину и отвезли за город. Там они привязали мужчину тросом к машине и заставили бежать за транспортом несколько десятков метров.

Но и на этом мучения инвалида не закончились. Злоумышленники вновь принялись избивать его, вымогая 15 тысяч рублей. Когда мужчина согласился с требованиями истязателей, они отвезли его обратно в город.

Теперь им предстоит отбыть наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на полтора года каждому. В следственном комитете отметили, что один из осужденных, Радик Шакиров, ранее работал инспектором ДПС.