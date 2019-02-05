На Урале из сугроба достали мертвого мужчину

В сугробе на обочине одной из дорог поселка Шабры в Чкаловском районе Екатеринбурга было обнаружено тело 40-летнего мужчины, передает портал tagilcity.ru. Местные жители вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть несчастного. По некоторым данным, в снег он упал, когда возвращался домой от друзей. По факту произошедшего проводится проверка.
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