Владелец частного дома в Тюмени погиб при пожаре

Утром 5 февраля на Береговой улице в Тюмени загорелся частный дом, передает портал nashgorod.ru. Огонь перекинулся на дворовые постройки. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Над тушением пожара были заняты 11 единиц техники и 30 человек.
При разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, это хозяин дома. Согласно одной из версий, утром он зашел домой за телефоном и в этот момент взорвался газовый баллон.
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