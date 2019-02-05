Житель Вологодчины убил друга и уснул рядом с трупом

В Вологодской области суд вынес приговор 55-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве знакомого.
В ходе возникшей ссоры после распития спиртного хозяин жилища нанес восемь ударов ножом потерпевшему. После этого упаковал тело убитого в мешок, чтобы спрятать, но уснул и был разбужен уже правоохранителями. Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, передает FlashNord.
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