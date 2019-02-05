Житель Вологодчины убил друга и уснул рядом с трупом

Последние новости по делу Арашукова Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Вторник 5 февраля
Лента новостей
14:48
Россиянок убивает страшная болезнь
14:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля 2019 года
14:11
Красавица-дочь Пугачевой заткнула за пояс соперниц
14:10
Певица Елка жестко ответила на вопросы о детях
14:06
Мария Порошина вышла в люди вместе с новорожденным сыном
13:43
Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
13:17
Песни Лазарева потребовали запретить после скандала с ягодицами
13:05
Отвернувшийся от России Лукашенко сделал жесткое заявление
13:01
"Боюсь отдать дочь": замуж за уголовника
12:58
Обворожительная Седокова показала постельное фото
12:51
Абсолютно голая модель отказалась прикрывать свои прелести
12:42
Обмишурившаяся Вайкуле умоляет Агутина о прощении за подлость
12:37
У 44-летней Алферовой заподозрили беременность
12:30
Ресторан на Остоженке кормит гостей сигаретными бычками и губками для мытья посуды
12:19
"Пиаришься на трупе": докапывающуюся до истины Борисову затравили
12:13
"Банды Индостана": самый дорогой фильм Болливуда выходит в прокат
11:55
В Москве массово эвакуируют здания из-за угроз взрыва
11:44
Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
11:36
40 миллионов дали на "уничтожение" Пугачевой
11:21
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
11:18
"Урок усвоил": изнывающий в СИЗО Кокорин просится на свободу
11:11
"Платят две тысячи": автора хита "Белые розы" бросили в нищете
11:09
Хам Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
10:45
"Я с ней согласен": Познер влез в скандал с Собчак и Виторганом
10:44
"Так и не пересеклись": знаменитый артист рассекретил последний разговор с Децлом
10:27
Мужчина прожил четыре года с зубочисткой в сердце
09:53
Изуродованная пластикой звезда "Дома-2" молит о помощи
09:51
Опытная Джоли учит 17-летнего сына окручивать женщин
09:38
Что стоит за публичным покаянием Влада Соколовского
09:35
Есть жертвы: поезд на огромной скорости сошел с рельсов
09:07
Мать Тимати рассказала о смерти из-за рака
08:59
Жесткое падение Моуринью на льду попало на видео
08:41
"Все закончилось": Билан сделал непростой выбор
08:13
Россиян решили избавить от рабства ЖКХ
08:12
"Корабли точно пройдут": заявление Порошенко о новой провокации у Крымского моста
06:55
Смерть Децла вызвала волну негодования
01:16
Через месяц после свадьбы: муж пышки из шоу "Дом-2" сбежал в неизвестном направлении
23:35
Звезду "Мажора" разнесли за критику России
21:58
"Я не готов лицемерить": Децл дал интервью за неделю до смерти
21:49
Татьяна Тарасова перенесла сложную операцию
21:27
Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитском
21:04
Погибли двое: в Удмуртии легковушка вылетела под грузовик
20:59
Взбешенную Волочкову поймали около полицейского участка
20:43
Арашукова заподозрили еще в трех убийствах
20:27
Как родные поделят наследство Децла
19:56
В Омске столкнулись три машины
19:43
Любимец публики принц Гарри бесследно исчез
19:04
Плющенко рассказал о "мужской дружбе" с Ягудиным
19:03
Военные НАТО подорвали торпеды у берегов России
18:49
В Москве ученицу похитили на пороге школы
18:43
"Она психически больна": сексоголик Шац избавился от надоевшей Лазаревой
18:35
В ДТП в Башкирии погибли четыре человека
18:31
Повторит судьбу Скрипалей: Елизавете II грозит опасность
18:25
Стало известно о разрыве Гигинеишвили и Оболенцевой
17:41
Глушаков внезапно отказался от детей и алиментов
17:32
В американском сегменте МКС прорвало туалет
17:12
Супруг Елизаветы II занялся продажей подержанных авто
17:08
Под Москвой курьера ограбили на 100 тысяч
17:02
Какая похабщина: онкобольная звезда "Дома-2" показала на фото из ванной "мокрую кисоньку"
17:02
"Единая Россия" выступила против введения штрафов для учителей
16:57
Тимошенко врезала наглецу Порошенко
16:55
В Башкирии при пожаре погиб ребенок
16:48
Вероломное предательство отца довело Децла до могилы
16:42
Увлечение соцсетями признали безопасным
16:29
iPhone за копейки: цены на гаджет резко упали
15:59
Порошенко обвинили в работе на Путина
15:52
Штрафы бесполезны: российские школьники во власти агрессивных учителей
15:47
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
15:14
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
15:13
Свидетели рассказали про ужас последних часов жизни Децла
15:11
Сделано заявление о госперевороте на Украине
15:09
Глафира Тарханова рассказала об опухоли мозга
15:04
Ущерб – на миллиард: дом с квартирами Казарновской, Дапкунайте и Сафронова рухнул после пожара
14:53
"Любим, помним": страшная трагедия не отпускает Татьяну Тарасову
14:51
Бесстрашная Дапкунайте бросилась помогать паникующим из-за ЧП москвичам
14:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года
14:16
Эгоистичная Маркл удивила великодушным поступком
14:16
Захарова влепила пощечину лжецу Макрону
14:01
Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
13:59
Пьяный житель Архангельска по ошибке убил приятеля
13:51
В музеи стали пускать по ключам от отеля
13:50
Барановская откровенно о воссоединении с Аршавиным
13:31
Трамп толкает мир к третьей мировой
13:26
"Очень хотим внуков!": Наташа Королева ищет девочку
13:19
Последствия жуткого пожара в "звездном" доме попали на видео
13:12
"Тренируюсь жить по-новому": трудоголик Фадеев потерял ухо
13:00
Чем опасно "позитивное мышление"
12:58
Покинувшая Россию Бузова растаяла от счастья
12:56
В московском метро на рельсы упал человек
12:54
Тяжелобольной Добронравов не может работать
12:47
Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
12:46
Предавший Путина Лукашенко нашел нового союзника
12:27
Возле мертвого Децла нашли кучу шприцев
12:10
Рецепт апельсинового пирога
12:10
"Шансов нет": тяжелобольному Порошенко вынесли страшный вердикт
12:00
Затравленная Летучая ответила на жесткие выпады
11:57
Раздевший Пугачеву Васильев возмутил лицемерием
11:49
Россияне потеряли Дапкунайте после смертоносного пожара в ее доме
11:30
Глюк'oZa взорвалась из-за возмутительной пляски на костях
11:23
Муж актрисы Архаровой нелепо оправдался за свое исчезновение
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Хотел инсценировать смерть: трагический уход Децла вызвал вопросы
Предавший Путина Лукашенко нашел нового союзника
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
Покинувшая Россию Бузова растаяла от счастья
"Случился сердечный приступ": вопящая Акиньшина ринулась в клинику
Регионы

Житель Вологодчины убил друга и уснул рядом с трупом

прочитано 390 раз

В Вологодской области суд вынес приговор 55-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве знакомого.

В ходе возникшей ссоры после распития спиртного хозяин жилища нанес восемь ударов ножом потерпевшему. После этого упаковал тело убитого в мешок, чтобы спрятать, но уснул и был разбужен уже правоохранителями. Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, передает FlashNord.

5 февраля 2019, 13:50

комментарии

Политика

Повторит судьбу Скрипалей: Елизавете II грозит опасность
Тимошенко врезала наглецу Порошенко
Сделано заявление о госперевороте на Украине
Захарова влепила пощечину лжецу Макрону

Шоу-бизнес

Мария Порошина вышла в люди вместе с новорожденным сыном
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
Тайные желания Бузовой стали достоянием общественности
Песни Лазарева потребовали запретить после скандала с ягодицами

Проишествия

Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитском
Есть погибшие: в центре Москвы загорелся дом с квартирами Сафронова и Дапкунайте
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Опытная Джоли учит 17-летнего сына окручивать женщин

Подростку совсем не до учебы
Экономика

Россиян решили избавить от рабства ЖКХ

Следить за работой счетчиков будет необязательно
Шоу-бизнес

Изуродованная пластикой звезда "Дома-2" молит о помощи

У участницы телестройки начались осложнения после неудачной операции
Шоу-бизнес

У 44-летней Алферовой заподозрили беременность

Актриса предстала в наряде, акцентирующем внимание на животе

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева

Фоторепортажи

Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

Татьяна Тарасова перенесла сложную операцию
Плющенко рассказал о "мужской дружбе" с Ягудиным
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву

Регионы

Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
Призрак Аршавина терроризирует россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru