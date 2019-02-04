Магазин в Нижнем Тагиле отказался заявлять о воровстве

Странная история с налетом на магазин на улице Попова разворачивается в Нижнем Тагиле. Очевидцы рассказали, что в ночь на 3 февраля группа злоумышленников разбила стекло и вынесла из торговой точки какие-то коробки. Однако об этом представители супермаркета при подаче заявления в полицию, по каким-то причинам, предпочли умолчать.

"Нам информация о том, что что-то похищено, не поступала. Нам поступило сообщение о том, что в магазине было разбито стекло. По данному факту и проводится проверка", – цитирует портал tagilcity.ru сообщение Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России "Нижнетагильское".

Сам магазин работает в штатном режиме. Прореху на месте выбитого стекла закрывает картонка.