В Тюмени сотрудник банка украл у клиентов 2,7 миллиона

В Тюмени 22-летнего сотрудника одного из местных отделений банка подозревают в хищении 2,7 миллиона рублей, передает портал nashgorod.ru. По версии обвинения, молодой человек блокировал у своих жертв оповещения о списании средств, после чего переводил деньги на свой счет. Сообщается, что от действий нечистого на руку сотрудника пострадали четыре человека. Выявили злоумышленника специалисты службы безопасности банка. Они сообщили о произошедшем в полиции. Кредитное учреждение возместило своим клиентам ущерб. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.