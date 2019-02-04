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Регионы

В Тюмени сотрудник банка украл у клиентов 2,7 миллиона

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В Тюмени 22-летнего сотрудника одного из местных отделений банка подозревают в хищении 2,7 миллиона рублей, передает портал nashgorod.ru. По версии обвинения, молодой человек блокировал у своих жертв оповещения о списании средств, после чего переводил деньги на свой счет. Сообщается, что от действий нечистого на руку сотрудника пострадали четыре человека. Выявили злоумышленника специалисты службы безопасности банка. Они сообщили о произошедшем в полиции. Кредитное учреждение возместило своим клиентам ущерб. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

4 февраля 2019, 20:02

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