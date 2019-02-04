В Нижнем Новгороде при пожаре погиб мужчина

Ночью в жилом доме на улице Баренца в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар, передает портал newsnn.ru. Одного человека вывели из задымленного строения с помощью специальной маски, еще 60 были эвакуированы по лестничным маршам. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1966 года рождения. Также пострадала 30-летняя женщина. От госпитализации она отказалась. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неосторожность при курении.