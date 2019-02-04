Под Ростовом мужчина попал под поезд

На станции Локомотивстрой в городе Новочеркасск Ростовской области грузовой поезд сбил 29-летнего местного жителя, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте, передает портал rostovgazeta.ru. Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию. По факту произошедшего проводится проверка.

