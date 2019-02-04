Под Москвой курьера ограбили на 100 тысяч

На улице Шама в городе Дзержинский Московской области двое мужчин встретили курьера, который привез заказанные в интернет-магазине телефоны, и, угрожая ножом, отобрали рюкзак, передает сайт "Подмосковье сегодня". Помимо четырех смартфонов, там лежали деньги. Общая сумма ущерба составила 107 тысяч рублей. Подозреваемые были задержаны. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

