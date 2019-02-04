Пьяный житель Архангельска по ошибке убил приятеля

В Архангельске арестован 54-летний местный житель. Его подозревают в убийстве приятеля.

Задержанный пояснил следователю, что в гостях употреблял спиртное. Ночью он проснулся и кухонным ножом нанес несколько ударов спящему хозяину. Злоумышленник принял приятеля за другого человека, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обстоятельства преступления устанавливаются, передает FlashNord.