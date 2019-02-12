Под Москвой пьяное застолье закончилось поножовщиной

В Кашире местный житель в пьяной ссоре ударил собутыльника ножом в грудь. Пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать.
Медики нашли у подъезда 21-летнего уроженца Белоруссии с проникающим ранением грудной клетки. Агрессором оказался 26-летний житель Каширы, который признался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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