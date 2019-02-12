Госдума разберется с завышенными тарифами на вывоз мусора

Нижняя палата подготовит постановление, где обозначит меры по борьбе с несправедливыми расценками на уборку мусора в российских регионах. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарии потребовали от Минприроды конкретных решений в связи с "мусорной реформой".



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