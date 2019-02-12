Госдума разберется с завышенными тарифами на вывоз мусора
Депутаты
должны были рассмотреть постановление по итогам правительственного часа
с участием главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, прошедшего в начале
декабря прошлого года. Один из пунктов проекта документа рекомендует
ведомству следить за ходом реализации реформы по обращению с мусором, в
том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
"Может, мы вернем на доработку данное постановление и попросим подключиться комитет по контролю и регламенту, чтобы у нас постановление носило более содержательный характер, чтобы оно отвечало на запросы общества", – предложил Володин.
В одном из регионов тарифы на сбор мусоры выросли в 5,5 раза, посетовал председатель нижней палаты. Он призвал свести постановление к двум-трем конкретным пунктам.
По его словам, необходимо обсудить с фракциями изменение проекта постановления и привлечь к работе комитет нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ. Парламентский комитет по экологии вместе с Минприроды должен предложить решение, которое позволит устанавливать справедливые тарифы, подчеркнул Володин.
В итоге фракции нижней палаты единогласно согласились с переносом рассмотрения постановления и отправили его на доработку. "Мы предложим механизмы снижения тарифов в субъектах Федерации", – сказал председатель думского комитета по экологи Владимир Бурматов.
В ходе мониторинга, проведенного депутатами в регионах, выявлены немало случаев необоснованного завышения тарифов на уборку мусора, в том числе расходы, не предусмотренные законом, рассказал парламентарий.
Напомним, с января в России началась так называемая мусорная реформа. Обязанности по вывозу отходов перешли к крупным региональным операторам, отобранными властями регионов по конкурсу. В рамках реформы были установлены новые тарифы на обращение с мусором.
Ранее в Думе призвали губернаторов и мэров областных центров добиться исключения двойных платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами. Депутат Ольга Баталина назвала завышение расценок на вывоз мусора недопустимым.
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