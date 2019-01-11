Рекультивацию свалок берут под особый контроль

Граждане смогут получить сведения об экологической ситуации в регионах, проследить за рекультивацией мусорных полигонов и оперативно сообщить о проблемах окружающей среды. Такую возможность дают экологические сервисы "Зеленая карта" и "Красная кнопка", разработанные партийным проектом "Единой России" "Чистая страна". Они будут запущены в первом квартале 2019 года, сообщил координатор партпроекта, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

прочитано 395 раз "Зеленая карта" представляет собой интерактивную карту, отражающую реальную ситуацию с рекультивацией полигонов, строительством очистных сооружений и мероприятиями по сохранению и очистке водоемов. "Главная задача – дать гражданам максимально полную и достоверную информацию об экологической ситуации в их регионах и о том, какие действия реализуются, чтобы эту ситуацию улучшить", – рассказал законодатель. ПО ТЕМЕ "Единая Россия" проконтролирует утилизацию мусора и рекультивацию свалок "Генеральная уборка" доказала свою эффективность Он отметил, что на мусорных полигонах установят веб-камеры, поэтому за рекультивацией свалок можно будет наблюдать в режиме реального времени. В свою очередь сервис "Красная кнопка" позволит гражданам оперативно сообщать о проблемах окружающей среды, загрязнениях почв, водоемов и других нарушениях. Для этого необходимо заполнить стандартную форму и отправить обращение в надзорное ведомство. Статус запроса можно отслеживать. "Мы упрощаем людям жизнь тем, что им не придется бегать за надзорными службами, мы берем это на себя, а они становятся нашими добровольными помощниками, сообщая нам о проблемах", – сказал Бурматов.

Также с начала года партийцы начали проверку новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Результаты представят в феврале. По предварительным данным, на новую систему перешел 71 регион, а 14 субъектов не перешли совсем. Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы будут играть ключевую роль в обеспечении контроля за реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Представители партии будут работать во всех населенных пунктах страны.

11 января 2019, 12:03 Автор: Иван Поляков