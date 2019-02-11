Под Нижним Новгородом строят первый в России частный космодром

В Ардатовском районе Нижегородской области будет создан первый в России частный космодром, передает портал "ФедералПресс". Реализацией проекта занимается компания "Космокурс". Отмечается, что также фирма разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Аппарат будет подниматься на высоту в 200 километров и принимать на борту туристов. "Космокурс" уже получил лицензию у Роскосмоса.
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