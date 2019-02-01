"Единая Россия" займется продвижением социальных проектов
Как сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в этом году будет отобрано около 200 заявок. Таким образом, на один грант претендует свыше 30 проектов. Все они направлены на решение социальных проблем граждан.
В феврале конкурсная комиссия определит победителей, которые получат гранты для реализации проектов. "Основная работа в интересах людей идет на уровне первичных партийных отделений. Поощрять и стимулировать эту работу – важная задача "Единой России"", – отметил Турчак, отметив высокую активность участников.
Разброс проектов по тематике очень широк – здесь и строительство хоккейной коробки, и приобретение медицинского прибора для оказания помощи на селе, и создание киноклуба для людей старшего возраста. Прямой обязанностью партии Турчак назвал помощь во всех полезных делах отделениям "Единой России" на местах.
Максимальная сумма гранта для реализации соцпроектов – 200 тысяч рублей. Победителей будут выбирать в трех категориях: сельские, городские первичные отделения и первичные отделения, действующие на территории административных центров в регионах.
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