В Екатеринбурге из детского сада украли новогоднюю ель

В Екатеринбурге кто-то украл из детского сада ель, которую дети вместе дружно украсили к Новому году. В детсаду есть и камеры видеонаблюдения, и сторож, но он, видимо, спал и не увидел кражу.
По данным телеграм-канала "Hue", преступник изрядно помял ель. Представители детского сада обратились в полицию – им хочется, чтобы человека, который обокрал всех детей сада, наказали за его наглость
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