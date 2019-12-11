В Екатеринбурге из детского сада украли новогоднюю ель

В Екатеринбурге кто-то украл из детского сада ель, которую дети вместе дружно украсили к Новому году. В детсаду есть и камеры видеонаблюдения, и сторож, но он, видимо, спал и не увидел кражу.

По данным телеграм-канала "Hue", преступник изрядно помял ель. Представители детского сада обратились в полицию – им хочется, чтобы человека, который обокрал всех детей сада, наказали за его наглость