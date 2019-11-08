"Прибью!": в Перми воспитатели детсада кричали на малышей трехэтажным матом

Воспитатели частного детсада в Перми кричали на детей матом и заглушали их плач громкой музыкой. Разоблачить воспитательниц удалось матери малыша, она положила в его рюкзак диктофон.
В дошкольном учреждении объявлена проверка, воспитатель и нянечка сейчас отстранены от работы, сообщает сайт 59.ru. По заключению психолога, после случившегося как минимум один ребенок получил психологическую травму. Некоторые родители отказались водить детей в это учреждение.
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