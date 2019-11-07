У жительницы Подмосковья нашли почти полкилограмма наркотиков

У жительницы Подмосковья нашли около четырехсот граммов героина. Женщина тридцати двух лет подозревается в сбыте наркотиков.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", при досмотре у задержанной нашли двадцать три свертка и пакет с порошком. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.
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