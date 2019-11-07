Под Оренбургом женщину насмерть засыпало семечками

Жительница Оренбурга трагически погибла, упав в металлический короб с семечками. Проводится доследственная проверка, сообщает VSE42.ru.
По предварительным данным, во время работы на предприятии 58-летняя сотрудница упала в короб, заполненный семечками. Ее затянуло в воронку, по которой подавались семена подсолнечника для просушки. Смерть наступила в результате механической асфиксии, передает "Москва 24".
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