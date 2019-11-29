Избил и вышвырнул водителя: под Челябинском школьник угнал такси

Под Челябинском школьник угнал такси, которое сам и вызвал. Злоумышленник вызвал автомобиль в городе Коркино.
Но не для поездки по адресу, а для криминального предприятия. Он избил водителя, вышвырнул его из машины и отправился в Челябинск. Угонщика вскоре поймали. Парню грозит срок до восьми лет и штраф до полумиллиона, передает телеграм-канал Mash.
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