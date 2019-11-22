Под Петербургом полиция закрыла крупную нарколабораторию

Полиция Ленинградской области закрыла крупную нарколабораторию в поселке Обуховец.
По данным телеграм-канала "RT на русском", из ангара было изъято более двух тонн готовой синтетики и 85 тонн компонентов наркотиков. Стоимость продукции могла составить семь миллиардов рублей. Задержаны трое подозреваемых, ведется следствие.
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