В Петербурге тренера по настольному теннису обвинили в педофилии

В Санкт-Петербурге мать одной из учениц обвинила тренера по настольному теннису в педофилии. Женщина написала заявление в полицию, после того как ее дочь рассказала о домогательствах.
По данным телеграм-канала RT, мужчина в октябре и ноябре совершал действия сексуального характера в отношении двух девочек – восьми и десяти лет. Подозреваемый задержан.
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