Любил БДСМ: в Петербурге найден мертвым одетый в женское белье пенсионер

В Санкт-Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах загадочной смерти пенсионера. Квартира мужчины оказалась полна садомазохистскими игрушками.
По данным ИА "Невские новости", на трупе были зафиксированы признаки насильственной смерти. Уточняется, что в момент гибели мужчина находился дома один. На погибшем из одежды был только женский комплект белья.
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