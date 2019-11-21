Мечтательница из Уфы заплатила за свое личное счастье 300 тысяч

Сотрудники полиции в Уфе возбудили уголовное дело после того, как к ним обратился местная жительница и рассказала о мошенничестве. По словам девушки, она лишилась 300 тысяч рублей.
Как передает ToDay News Ufa, 29-летняя девушка познакомилась с мужчиной в одной из популярных социальных сетей. Новый ухажер во время переписки предложил выйти за него замуж и переехать в другую страну. Они решили встретиться в родном городе искательницы любви, но для этого ее будущему мужу были нужны деньги.
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