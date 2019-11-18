Двое пьяных жителей Кузбасса обокрали улей

Жители Кузбасс решили подзаработать нестандартным способ. После распития спиртного они проникли на пасеку в селе и вскрыли ульи.
По данным сайта VSE42.RU, злоумышленники похитили 12 рамок с медом и скрылись. По факту случившегося возбуждено уголовное уголовное дело.
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