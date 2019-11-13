Песец совершил дерзкую попытку ограбления в ЯНАО

Песец попытался ограбить рыбаков на реке Обь недалеко от города Лабытнанги (ЯНАО). Стащить пойманного налима ему не удалось, и он атаковал оставленную лунку.
Один из рыбаков рассказал, что песец частый гость, передает URA.ru, Вот и в этот раз он посетил стоянку, и рыбаки уже хотели с ним поделиться ершиком. Но в этот момент полярная лиса попыталась стащить налима.
На кадрах ролика видно, как после неудачной охоты животное атакует одну из лунок рыбаков. Мужчины не отгоняют песца и разрешают взять ему улов.
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