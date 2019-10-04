В Выборге пьяная женщина упала с балкона пятого этажа и выжила

В Ленинградской области пьяная женщина упала с балкона пятого этажа и осталась жива. Инцидент произошел в Выборгском районе в минувший четверг, 3 октября. Об этом сообщает ИА "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как удалось установить следователям, накануне женщина вместе с сожителем навестила его отца. В квартире мужчины они устроили небольшое алкогольное застолье, после чего женщина ушла в комнату спать. Когда приятель разбудил ее, то она по ошибке вышла на балкон и упала.
Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. У женщины диагностировали перелом костей таза и ушиб головного мозга. По факту случившегося проводится проверка, передает газета "Петербургский дневник".
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