В Башкирии маленький ребенок получил травму в батутном центре

В городе Октябрьский в Башкирии маленький ребенок получил травму во время игры в батутном центре. По факту случившегося прокуратура провела проверку.
Как сообщает ToDayNews Ufa, малыш спрыгнул в отсек с мягкими кубиками и ударился о дно конструкции. В результате ребенок получил ушиб и перелом пяточных костей.
Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении. Владельца батутного центра обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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