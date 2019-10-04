На консервном заводе под Краснодаром устроили перестрелку

Под Краснодаром расстреляли трех охранников "Кубанских деликатесов". Около десяти человек решили захватить консервный завод.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в перестрелке одному охраннику попали в голову, второму в шею, третьему в предплечье. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Бандиты сбежали с территории консервного завода. Их ищет полиция, пишет телеканал "360".
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